В Ленобласти спасли еще двух нерпят с побережья Ладоги — фото

В Фонд друзей балтийской нерпы доставили еще двух подопечных, и за их жизни сотрудникам центра придется побороться всерьез.

Их нашли на пляжах Ладоги в Ленобласти. Истощенного самца — в поселке Запоржское, а самочку с обширными гнойными воспалениями задних ласт и начинающимся септическим процессом — в бухте Владимировская. Состояние обоих очень нестабильное.

В центре добавили, что ластоногие попадают к ним в начале процесса перегрева организма, что очень опасно для их здоровья. От жары нерпята вылезают на берег, чтобы отдохнуть, но из-за неопытности или общей усталости не замечают, что им становится еще хуже.

Ранее истощенного нерпенка обнаружили на берегу Ладожского озера в деревне Черемухино. Он весил всего 7,5 кг вместо положенных 16-20.