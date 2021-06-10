Фото: истощенного нерпенка спасли в Черемухино

Истощенного нерпенка обнаружили на берегу Ладожского озера в деревне Черемухино Приозерского района Ленобласти.

По словам местных жителей, в бухте рядом с населенным пунктом он обитал неделю, при появлении людей прятался в воде. Тем не менее, через несколько дней нерпенок окончательно ослабел и позволил людям взять себя на руки, сообщили в пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: vodokanal.spb.ru

Нерпенок весит всего 7,5 кг вместо положенных 16-20. Для восстановления сил его поместили в индивидуальный карантинный бокс. После реабилитации его выпустят в естественную среду обитания.

Ранее в свободное плавание отправились выздоровевшие тюлени Дема, Питон, Ласковый и Сосновка, а также Лахта и Крюкова, Лебяжка и Крикуша.

Зоозащитники просят жителей Ленобласти и Петербурга при обнаружении нерпы или тюленя срочно звонить по телефону горячей линии «Фонда друзей балтийской нерпы»: 8 (812) 699-23-99. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно оказать помощь животному и не приближайтесь к нему.