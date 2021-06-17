По информации ivbg.ru, 16 июня около 17:30 в полицию Волосовского района сообщили о трупе мужчины в озере Донцо.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность умершего – им оказался 36-летний житель Гатчины. Мужчина 14 июня уехал из квартиры в микрорайоне Речной и не вернулся.

Рядом с озером обнаружен Ford Escape, в салоне которого лежали телефон и документы. Сутками ранее ныне погибший связывался с родными и просил прощения. Следы насилия на теле не зафиксированы.