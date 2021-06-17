Оценка России в глобальном рейтинге SEDA достигла исторического максимума

Россия не попала в топ-50 в рейтинге устойчивого экономического развития SEDA, однако обошла Китай. Россия оказалась на 53-й строчке, получив самую высокую за всю историю оценку в данном рейтинге. Об этом сообщили в консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

— По данным исследования SEDA, общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений. Россия улучшила свой общий результат на 3,49 балла по сравнению с 2016 годом, тогда как Китай продвинулся на 3,15 балла за этот период, — сказали в компании.

Китай занял в рейтинге 58-ю строчку.

Исследование выявило положительную динамику России в сферах экологии и цифровизации. Самый заметный прогресс был в сфере экономической стабильности, по этому показателю Россия повысила результат с 72 до 80 баллов.

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На первом месте в рейтинге находится Швейцария, далее Норвегия и Финляндия. В лидерах также Исландия, Австрия, Дания, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Люксембург.