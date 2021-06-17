Чиновника Госстройнадзора подозревают в получении взятки за ЖК в Кингисеппе

Как сообщает 17 июня пресс-служба Следственного Комитета, возбуждены уголовные дела о получении, посредничестве и передаче крупных взяток при строительстве корпусов ЖК «Ямбург» в Кингисеппе.

Под подозрением находится начальник отдела выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета Госстройнадзора. Следствие установило, что компания «Балтстрой», занимавшаяся строительством ЖК на деньги дольщиков, получила несколько отказов на возведение первого и третьего корпусов.

Генеральный директор фирмы через посредника передал начальнику профильного отдела больше 650 тысяч рублей. Средства были переданы в период с июня 2018 по январь 2019 года.