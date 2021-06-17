Число ДТП с электросамокатами в России в 2021 году выросло на 200%

МВД России впервые раскрыло статистику по авариям с участием электросамокатов. В лидерах антирейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Город на Неве — на «почетном» втором месте с небольшим отставанием от столицы.

В России за пять месяцев с начала 2021 года было зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты. В Москве таких аварий было 24, в Петербурге — 22, в Краснодарском крае — 12. Также аналогичные происшествия были в Татарстане и Свердловской области. Общий рост количества таких ДТП по сравнению с таким же периодом прошлого года составил почти 195%.

В результате таких аварий в стране погибли два человека, получили травмы — 119. В настоящий момент разработкой проекта постановления правительства, определяющего правовой статус средств индивидуальной мобильности, занимается Минтранс России.

В Санкт-Петербурге электросамокаты за последние пару месяцев стали чуть ли не самым опасным видом мобильного транспорта. С их участием было множество аварий, в том числе таких, в которых пострадали дети. После того, как вопросом занялись в Смольном, арендные электросамокаты на день исчезли с улиц города. Позже они вновь вернулись, но для кикшеринговых компаний власти разработали специальные правила езды.