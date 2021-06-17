За последние два дня Петербург посетило 1307 болельщиков из Финляндии

Выборгская таможня отчиталась о количестве граждан Финляндии, посетивших Северную столицу в преддверии матча между национальными сборными.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Так, таможенные посты Торфяновка и Брусничное в Выборгском районе Ленобласти в сумме пересекло 1307 болельщиков сборной Финляндии. Однако не все из них продолжили свой отпуск в Северной столице — уже сегодня, 17 июня 512 финнов вернулось на родину.

«Несмотря на существенное увеличение количества граждан Финляндии, следующих через границу как на личном транспорте, так и организованными группами на автобусах, обстановка в пунктах пропуска была стабильной», — комментирует начальник Выборгской таможни Евгений Медведев.

Как отмечается на сайте Северо-Западного таможенного управления, в преддверии матча Россия — Финляндия, который состоится 21 июня, пассажиропоток через российскую границу снова будет увеличен.

Ранее мы сообщали, что в Пулково таможенники перехватили конверт с кокаином внутри.