Генпрокуратура выявила в регионах необоснованный рост цен на продукты

В некоторых регионах России прокуроры выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
— Генеральной прокуратурой России на системной основе анализируется доступность продовольствия для населения. Особое внимание уделяется динамике цен на социально значимые пищевые продукты, — отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что речь идет о плодоовощной продукции. В частности, о моркови, капусте, картошке и луке.
Региональным подразделениям дано поручение провести проверки на местах с привлечением контролирующих служб. В Генпрокуратуре подчеркнули, что результаты работы находятся на особом контроле.
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06.06.2021 193