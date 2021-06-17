Генпрокуратура выявила в регионах необоснованный рост цен на продукты

В некоторых регионах России прокуроры выявили необоснованный рост цен на социально значимые продукты питания. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

— Генеральной прокуратурой России на системной основе анализируется доступность продовольствия для населения. Особое внимание уделяется динамике цен на социально значимые пищевые продукты, — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о плодоовощной продукции. В частности, о моркови, капусте, картошке и луке.

Региональным подразделениям дано поручение провести проверки на местах с привлечением контролирующих служб. В Генпрокуратуре подчеркнули, что результаты работы находятся на особом контроле.