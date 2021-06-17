Дальнобойщика с незаявленными блеснами поймали в «Брусничном»

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, на МАПП «Брусничное» прибыл грузовик. При досмотре сотрудники таможни обнаружили незаявленный пакет, в котором находились 229 рыболовных принадлежностей.

Брусничном
Фото: пресс-служба Выборгской таможни

По словам водителя, воблеры и блесна он вез не для себя – пакет с предметами ему передал знакомый. Также он не знает точное содержимое пакета и сколько оно стоит.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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17.06.2021 129
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