Дальнобойщика с незаявленными блеснами поймали в «Брусничном»

По информации ivbg.ru, на МАПП «Брусничное» прибыл грузовик. При досмотре сотрудники таможни обнаружили незаявленный пакет, в котором находились 229 рыболовных принадлежностей.

По словам водителя, воблеры и блесна он вез не для себя – пакет с предметами ему передал знакомый. Также он не знает точное содержимое пакета и сколько оно стоит.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.