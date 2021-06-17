Волонтеры России и Белоруссии объединятся, чтобы почтить память героев

С 21 по 23 июня в Республику Беларусь отправится российская молодежная делегация для участия в памятных мероприятиях в Бресте и помощи ветеранам.

Руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова напомнила, что Брест – один из первых городов СССР, встретивших войну.

«Очень символично, что именно здесь добровольцы из России и Беларуси встретятся, чтобы вместе почтить память о подвиге наших дедов и прадедов. Это наша общая история», – сказала Ольга Амельченкова

Российские волонтеры поучаствуют в организационных мероприятиях Поезда Победы и в акции «Сад памяти», а также окажут помощь в зажжении огненной картины войны недалеко от стен Брестской крепости.

Также россияне помогут в исполнении мечты Миркина Абрама Израилевича, ветерана Великой Отечественной войны, родившегося на территории Беларуси. В 2021 году ему исполнится 101 год. Долгое время Абрам Израилевич мечтал посетить Беларусь и школу в городе Хотимске Могилевской области, где он учился еще до войны.

Ленинградскую область в делегации от России представит Полина Дьякова.

«Для меня большая честь быть в команде Волонтеров Победы из 11 регионов, которая отправится в Беларусь на памятные мероприятия и, самое главное, чтобы осуществить мечту ветерана», – сообщила Полина Дьякова

В рамках поездки планируется заключение соглашения о сотрудничестве между ВОД «Волонтеры Победы» и Белорусским республиканским союзом молодежи.