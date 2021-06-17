Со дна реки Волхов подняли затонувший теплоход «Академик Якутин» – фото

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: со дна реки Волхов в Ленинградской области подняли частный теплоход «Академик Якутин», затонувший в январе 2021 года

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17.06.2021 133

Судно подняли силами компании-подрядчика. Безопасность проведения работ обеспечивали сотрудники ПСО Новой Ладоги. Мониторинг показал, что разлива нефтепродуктов не произошло.

Академик Якутин
Академик Якутин
Академик Якутин

Фото: vk.com/acclo

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