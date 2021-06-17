Болельщики из Финляндии рассказали, что им понравилось в Петербурге больше всего

Фанаты из Финляндии поделились впечатлениями от поездки в Северную столицу. Больше всего финны восхитились ценами на российское пиво.

Портал ИноСМИ побеседовал с тремя гражданами Финляндии, главной целью которых хоть и было поболеть за свою национальную сборную, однако кроме этого они нашли для себя и другие забавы, а также подметили ряд особенностей в России.

Хельмиина, Сантери и Каспер добрались до Петербурга через Выборг, где они оставили свою машину и продолжили путь на поезде:

«Пересечь границу через пункт пропуска Нуйямаа было легко. Сколько там у нас ушло? Часа два? Но система довольно запутанная».

Они рассказали, что для пересечения российско-финской границы при себе нужно было иметь только паспорт болельщика и отрицательный тест на коронавирус. Сделать его можно было прямо на КПП. Также гостей Северной столицы удивило отношение россиян к коронавирусу:

«Я заметила, что местные не боятся пандемии так сильно, как в Финляндии, так что я начала немного нервничать».

Однако наибольшее удивление у туристов вызвала дешевизна алкоголя в России:

«Кружка пива стоила 3 евро 20 центов (около 280 рублей). Здесь, в центре, все, конечно, дорогое. В других местах можно взять и подешевле. Но по сравнению с финскими ценами очень выгодно!»

Однако опасение у финнов почему-то вызвал общественный транспорт города — до «Газпром-Арены» они добирались пешком.