Посетить Финляндию россияне не смогут до конца июня

Финляндия продлила ограничения при въезде российских граждан на территорию страны. Запрет продлится до 27 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Однако по-прежнему будут возможны грузоперевозки и пересечение границы физическими лицами в случае острой необходимости. Также будет осуществляться пропуск граждан России, возвращающихся.

Известно, что пассажиропоток будет ограничен через пункты пропуска Ниирала (российский пункт пропуска Вяртсиля), Нуйямаа (российский пункт пропуска Брусничное), Ваалимаа (российский пункт пропуска Торфяновка), Вартиус (российский пункт пропуска Люття).

Отметим, что за последние два дня Петербург посетило 1307 болельщиков из Финляндии.