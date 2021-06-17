К развитию городской среды в России хотят подключать молодежь

В России стартовал конкурс для молодежи под названием «Городские интонации». Студентам и выпускникам вузов и колледжей из всех регионов России предложили подготовить медиапроекты по развитию темы городской среды.

Организатором конкурса выступили Минстрой России и общероссийская организация «Городские реновации», а также АНО «Национальные приоритеты».

По задумке автором конкурса, развитие средних и малых городов России через реализацию проектов и идей молодежи оживит городскую жизнь и привлечь внимание жителей к собственным городам.

Конкурс будет проводиться в четырех номинациях: «Городские медиа», «Иммерсивный проект», «Play: геймификация городского пространства» и «Визуальный контент». Все эти направления объединены одной темой — «Город, в котором хочется жить. Город, который хочется менять к лучшему».

Главными задачами участников станет поиск современных и востребованных способов освещения городских событий, мероприятий, новых урбанистических и культурных проектов, интересных туристических объектов и других элементов городской идентичности.

«Участникам из Ленинградской области есть о чем рассказать. В 2021 году во всех районах региона благоустраивается 77 общественных территорий: набережных и площадей, сквером и парков, спортивных, игровых и многофункциональных площадок. Работы на этих объектах уже ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», — отмечается на сайте Правительства Ленобласти.

Прием заявок на участие продлится до 23 июля 2021 года, а 26 июля уже будут определены финалисты. Финал конкурса пройдет в городе Нижний Новгород.