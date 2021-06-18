В Нарву выпустили более 700 особей лосося

Рыб вырастили на базе Нарвского рыбоводного завода по спецзаказу Ленинградской АЭС.

Всего компания выпустила в акваторию реки Нарва 712 особей молодого атлантического лосося. Вес каждой рыбы — от 18 до 20 грамм, длина — от 10 до 11 сантиметров.

В конце лета ЛАЭС планирует выпустить в Ладожское озеро палию — рыбу семейства лососевых, занесенную в Красную книгу Карелии.