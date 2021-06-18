В Нарву выпустили более 700 особей лосося

Автор: Гузель Галимова
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Рыб вырастили на базе Нарвского рыбоводного завода по спецзаказу Ленинградской АЭС.

Всего компания выпустила в акваторию реки Нарва 712 особей молодого атлантического лосося. Вес каждой рыбы — от 18 до 20 грамм, длина — от 10 до 11 сантиметров. 

В Нарву выпустили более 700 особей лосося нарва, лосось, Ленобласть, Ленинградская АЭС, лаэс
В Нарву выпустили более 700 особей лосося нарва, лосось, Ленобласть, Ленинградская АЭС, лаэс
В Нарву выпустили более 700 особей лосося нарва, лосось, Ленобласть, Ленинградская АЭС, лаэс
Скрин видео: Ленинградская АЭС, ВК

В конце лета ЛАЭС планирует выпустить в Ладожское озеро палию — рыбу семейства лососевых, занесенную в Красную книгу Карелии.

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