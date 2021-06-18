В выборгском парке “Монрепо” зацвели четырехгранные кувшинки — фото

Сегодня, 18 июня, в выборгском парке “Монрепо” зацвели четырехгранные кувшинки. Эти красивые редкие цветы, занесенные в Красную книгу.

Пока самое красивое цветение в закрытой зоне у Китайских мостиков, а у террасы Сюрприз только появляются первые цветы. Пока кувшинки еще маленькие, но буквально через несколько дней можно будет в полной мере насладиться их красотой.

К слову, сейчас в парке «Монрепо» идут съемки семейного фильма с рабочим названием «Моя ужасная сестра». Фильм расскажет о взаимоотношениях двух девочек, родители которых решили пожениться.