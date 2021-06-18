В парке Монрепо снимают семейный фильм

В выборгском парке «Монрепо» идут съемки семейного фильма с рабочим названием «Моя ужасная сестра».

Фильм расскажет о взаимоотношениях двух девочек, родители которых решили пожениться. Участники съемочной группы заверяют, что кино должно получится “очень красивым и немного сказочным”, как и полагается доброму семейному фильму.

Съемки должны быть завершить уже в этом месяце, а осенью 2021 года фильм выйдет на экраны. Фильм снимает актер театра и кино, Народный артист России, режиссер Александр Галибин.

А тем временем в Сосновом Бору Ленобласти проходят съемки фильма «Чайки», который расскажет современную историю о волейболистках. В проекте примут участие и сами жители города.