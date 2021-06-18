Три трупа обнаружили в лесах Ленобласти за последние сутки   

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 17 июня, в Кингисеппском и Всеволожском районах Ленобласти обнаружили трупы двух мужчин, а в Кировском — тело женщины

Труп 22-летнего молодого человека был обнаружен в лесу у Сертолово, на его шее была веревка. Известно, что в последнее время он часто менял место жительства и родственников у него нет.

Возле Новоладожского канала у СНТ «Приозерное» обнаружено тело 53-летней женщины, исчезнувшей еще месяц назад. На шее погибшей был шнур.

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