Три трупа обнаружили в лесах Ленобласти за последние сутки   

В четверг, 17 июня, в Кингисеппском и Всеволожском районах Ленобласти обнаружили трупы двух мужчин, а в Кировском — тело женщины.

Труп 22-летнего молодого человека был обнаружен в лесу у Сертолово, на его шее была веревка. Известно, что в последнее время он часто менял место жительства и родственников у него нет.

Возле Новоладожского канала у СНТ «Приозерное» обнаружено тело 53-летней женщины, исчезнувшей еще месяц назад. На шее погибшей был шнур.

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В деревни Ручьи местный житель обнаружил вблизи леса труп мужчины. У погибшего была с собой «Единая карта петербуржца», по ней и установили личность. Им оказался 48-летний житель Ростовской области.