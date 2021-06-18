В выходные из Петербурга в Выборг запустят дополнительные «Ласточки»

В эти выходные, 19 и 20 июня, между Петербургом и Выборгом запустят две дополнительные «Ласточки».

Как сообщает пресс-служба СЗППК, с Финляндского вокзала Петербурга поезд отправится в 11.53 и прибудет в Выборг в 13.08. Обратно «Ласточка» отправится в 18.25, в Петербурге будет в 19.50.

Более подробно с расписанием электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте компании.

Напомним, теперь «Ласточка» из Петербурга в Лугу останавливается в Толмачево. Также три дополнительных остановки делают электрички в Тихвин. Длительность остановок — всего 1 минута.