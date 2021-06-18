За ограбление 9-летней девочки во Всеволожске задержан Сергей – фото

Как сообщает 47news.ru, в полицию Всеволожского района 17 июня около 23:00 обратилась мать 9-летней девочки.

Вам будет интересно Жительница Сертолово сообщила полиции, что муж вернулся домой в крови – ее подвела камера наблюдения По информации ivbg.ru, 17 июня в полицию Всеволожского района обратилась 47-летняя женщина из Сертолово. По ее словам, около полудня 55-летний... 18.06.2021 131

По словам женщины, в подъезде дома по улице Ленинградской во Всеволожске у ее дочери отобрали мобильный телефон Redmi. Ребенок не понял, кем был агрессор – мужчиной или женщиной.

Подозреваемый задержан 18 июня – им оказался 31-летний житель Всеволожска по имени Сергей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Установлено, что задержанный ранее был судим за разбой.