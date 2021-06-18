В Гатчине высадили аллею славы медработников

Волонтеры высадили в Гатчине аллею из 47 саженцев туй. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику медицинских работников.
Посадка памятной аллеи организована по инициативе волонтеров из клуба «Мы Вместе». По словам самих активистов, их цель – сохранение наследия Всероссийской акции помощи пожилым людям, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам «#Мы Вместе».
Акция «#Мы Вместе» стартовала в 2020 году во время пандемии COVID-19. Аллея высажена на территории поликлиники «Аэродром», где на момент подготовки публикации ведется вакцинация населения.
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