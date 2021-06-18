В Кингисеппе изъяли контрафактную одежду на 100 тысяч рублей – фото

По информации ivbg.ru, из магазина в Кингисеппе изъяли партию контрафактной спортивной одежды и обуви с товарными знаками Puma, Columbia, Fila.
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18.06.2021 126
Предприниматель не представил документы, подтверждающие законность нанесения товарных знаков на продукцию. Всего изъято 144 единицы контрафактной одежды. Общая сумма товара – около 100 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров).