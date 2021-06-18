В транспорте также нашлись печати, голограммы и списки покупателей с номерами телефонов.

В Санкт-Петербурге полицейскими был задержан автомобиль забитый поддельными справками об отрицательном диагнозе COVID-19. В транспорте также нашлись печати, голограммы и списки покупателей с номерами телефонов.

Фото: 78.ru Фото: 78.ru

Водитель «Лексуса» не пытался сбежать. Все содержимое багажника и личных вещей водителя в момент задержания запротоколировали на фото.