Президент впервые за 5 лет воспользовался правом вето. Документ будет отправлен в парламент на доработку.
Владимир Путин наложил вето на законопроект о фейках в СМИ. Закон обязывал журналистов нести ответственность за цитирование ложных материалов других СМИ при условии, что главных редакторов цитируемых СМИ установить было бы нельзя.
Президент впервые за 5 лет воспользовался правом вето. Документ будет отправлен в парламент на доработку осенью.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у Владимира Путина возникли вопросы к частям законопроекта об освобождении от ответственности.
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