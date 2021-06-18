Президент впервые за 5 лет воспользовался правом вето. Документ будет отправлен в парламент на доработку.

Владимир Путин наложил вето на законопроект о фейках в СМИ. Закон обязывал журналистов нести ответственность за цитирование ложных материалов других СМИ при условии, что главных редакторов цитируемых СМИ установить было бы нельзя.

Президент впервые за 5 лет воспользовался правом вето. Документ будет отправлен в парламент на доработку осенью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у Владимира Путина возникли вопросы к частям законопроекта об освобождении от ответственности.