Путин отклонил законопроект об ужесточении правил цитирования для СМИ

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: kremlin.ru

Президент впервые за 5 лет воспользовался правом вето. Документ будет отправлен в парламент на доработку.

Владимир Путин наложил вето на законопроект о фейках в СМИ. Закон обязывал журналистов нести ответственность за цитирование ложных материалов других СМИ при условии, что главных редакторов цитируемых СМИ установить было бы нельзя.

Президент впервые за 5 лет воспользовался правом вето. Документ будет отправлен в парламент на доработку осенью.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у Владимира Путина возникли вопросы к частям законопроекта об освобождении от ответственности.

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