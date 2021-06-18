В Ленобласти решилась судьба шести долгостроев

Уже в 2021 году в регионе введут в эксплуатацию шесть проблемных жилых комплексов. Это стало возможно благодаря привлеченным инвесторам.

Так, среди недостроенных жилых комплексов, которые планируют сдать в скором времени, оказались печально известные «Поляны 3 корпус», «Щегловская усадьба»и «Город детства — 6». Об этом в пятницу, 18 июня сообщается на сайте Правительства Ленобласти.

Достраивать дома взялись инвесторы, привлечённые «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства». Большинство вышеупомянутых домов находятся на высокой степени готовности.