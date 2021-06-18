В стационары возможно будет попасть только при угрозе жизни и здоровью. В «желтой» и «зеленой» зонах для госпитализации потребуется сертификат или справка о прохождение вакцинации от COVID-19.
Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений. Новые изменения коснулись организаций, оказывающих медицинскую помощь.
Правила плановой госпитализации в стационары были серьезно изменены — в стационары возможно будет попасть только при угрозе жизни и здоровью. В «желтой» и «зеленой» зонах для плановой госпитализации потребуется сертификат или справка о прохождение вакцинации от COVID-19.
Сертификат позволит получать плановую медпомощь в дневных стационарах по всей Ленобласти. В том числе проводить медосморы и медосвидетельствования.
На данный момент распределение районов Ленобласти по зонам выглядит следующим образом:
- в «красной» зоне — Бокситогорский (с 18 июня), Сосновый Бор, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский,Тихвинский районы;
- в «желтой» зоне — Киришский, Волховский (с 18 июня), Бокситогорский, Волосовский, Кировский, Лужский, Подпорожский, Тосненский районы;
- в «зеленой» зоне — Кингисеппский, Ломоносовский районы.