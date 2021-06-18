Ленобласть встречает Большую арктическую регату

Маршрут Большой арктической регаты 2021 года в Ленинградской области пролегает от Шлиссельбурга до Вознесения.

Ежедневно участники регаты останавливаются в портах Ленинградской области и высаживают саженцы «петровского» дуба в честь предстоящего празднования 350-летия Петра Великого в 2022 году.

Первые два дуба уже высажены в Шлиссельбурге и на острове Коневец. Участники регаты остановятся в Приозерске, Новой и Старой Ладоге, Лодейном Поле, Свирьстрое, деревне Мандроги, Подпорожье и селе Вознесенье.

Также участниками регаты осуществляется водный крестный ход. На борту яхты «Мария» находится икона святого праведного воина Федора Ушакова из Кронштадтского Морского Собора. В нескольких монастырях по пути в Архангельск пройдут молебны.