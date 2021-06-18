Воспитанники Мультицентра создали для храма мозаичные иконы

В поселке Романовка во Всеволожском районе прошла церемония передачи мозаичных икон, созданных в рамках проекта «Чудотворцы» воспитанниками Мультицентра.

Проект реализован при поддержке губернатора Ленинградской области. Директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко напомнила, что 2021 – это год возрождения ремесел в России.

«Навыки, которые ребята сейчас приобрели, как нельзя лучше лягут на благодатную почву. От них теперь эти навыки никогда не уйдут, они смогут изготавливать простую сувенирную продукцию ― например, геральдику районов области, символику», – рассказала Ирина Дрозденко

Мозаичные иконы создали девять воспитанников Мультицентра. Руководил этой работой член Союза художников, художник-мозаичист Андрей Тухватуллин.