Воспитанники Мультицентра создали для храма мозаичные иконы

Автор: Сергей Агутин
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В поселке Романовка во Всеволожском районе прошла церемония передачи мозаичных икон, созданных в рамках проекта «Чудотворцы» воспитанниками Мультицентра.

Мультицентра
Фото: lenobl.ru

Проект реализован при поддержке губернатора Ленинградской области. Директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко напомнила, что 2021 – это год возрождения ремесел в России.

«Навыки, которые ребята сейчас приобрели, как нельзя лучше лягут на благодатную почву. От них теперь эти навыки никогда не уйдут, они смогут изготавливать простую сувенирную продукцию ― например, геральдику районов области, символику», – рассказала Ирина Дрозденко  

Мозаичные иконы создали девять воспитанников Мультицентра. Руководил этой работой член Союза художников, художник-мозаичист Андрей Тухватуллин.

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