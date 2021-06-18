С 28 июня воздушные границы откроют для США, Италии, Кипра, Северной Македонии, Бельгии, Болгарии, Иордании, Ирландии.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение открыть авиаперелеты в целый ряд стран. Об этом сообщил ТАСС.
С 28 июня воздушные границы откроют в США, Италию, на Кипр и Северную Македонию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию.
Также будет увеличено количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, отметила Голикова.
Гражданам Китая и Лихтенштейна также собираются разрешить въезд в Россию, сообщил оперштаб.
Вам будет интересно
Авиасообщение между Россией и Турцией собираются возобновить с 22 июня. Такое решение принято в связи с улучшением ситуации вокруг коронавируса...
18.06.2021 56