С 28 июня воздушные границы откроют для США, Италии, Кипра, Северной Македонии, Бельгии, Болгарии, Иордании, Ирландии.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией принял решение открыть авиаперелеты в целый ряд стран. Об этом сообщил ТАСС.

С 28 июня воздушные границы откроют в США, Италию, на Кипр и Северную Македонию, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию.

Также будет увеличено количество рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, отметила Голикова.

Гражданам Китая и Лихтенштейна также собираются разрешить въезд в Россию, сообщил оперштаб.