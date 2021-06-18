Провести отпуск в Турции россияне смогут с 22 июня

Авиасообщение между Россией и Турцией собираются возобновить с 22 июня. Такое решение принято в связи с улучшением ситуации вокруг коронавируса в Турции, а также из-за переполненности южных курортов России.

Об этом в пятницу, 18 июня передает портал РБК. Соответствующее решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С 22 июня российские авиакомпании начнут выполнять пассажирские рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан, сообщает председатель оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, ситуация с заболеваемостью в стране нормализовалась.