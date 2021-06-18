Строящиеся школы в Янино и Сертолово сдадут уже в этом году

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Комитет по строительству Ленинградской области
Фото: Комитет по строительству Ленинградской области

Сейчас проходят работы по обустройству прилегающих территорий: наружного освещения, ограждения пришкольной территории, а также спортивных площадок.

Стройкомитет Ленобласти рассказал как продвигается стройка школ в Янино и Сертолово во Всеволожском районе. Учебные заведения собираются сдать уже в этом году — каждая из школ расчитана на 825 человек. Зампред правительства Михаил Москвин лично проверил ход стройки.

Сейчас проходят работы по обустройству прилегающих территорий: наружное освещение? ограждение пришкольной территории, а также спортивных площадок. Футбольные поля рядом со школами уже озеленены, внутри зданий ведутся работы по прокладке сетей и отделке.

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