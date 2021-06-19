Петербургского депутата Максима Резника отпустили под домашний арест

Октябрьский районный суд Петербурга отправил под домашний арест депутата законодательного собрания Максима Резника, подозреваемого в хранении наркотиков.

Под домашним арестом он пробудет до 16 августа 2021 года.

Мать Резника во время заседания рассказала, что будет счастлива, если сыну изберут домашний арест, так как она будет его видеть, общаться с ним и вкусно его кормить. При этом сам Резник требовал подписку о невыезде.

По данным следствия, Резник приобрел у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. По месту жительства задержанного был проведен обыск. Сама история началась еще весной, в марте во время рейда Резник был замечен в домашней нарколаборатории его родственника. Тогда его не стали задерживать и он остался вне уголовного дела.