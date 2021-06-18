В Петербурге задержали депутат ЗакСа Максима Резника по делу о наркотиках

В Петербурге задержан депутат законодательного собрания Максим Резник, он подозревается в незаконном обороте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, Резник приобрел приобрел у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. По месту жительства задержанного был проведен обыск. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

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История началась еще весной, в марте во время рейда Резник был замечен в домашней нарколаборатории его родственника. Тогда его не стали задерживать и он остался вне уголовного дела.