Фото: у Разметелево столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

Серьезное ДТП произошло на Колтушском шоссе между деревнями Разметелево и Тавры во Всеволожском районе Ленобласти.

Дорогу не поделили грузовик и легковушка. В результате в иномарке оказалась зажата пассажирка. Спасатели помогли ей выбраться и передали врачам скорой помощи. Также добавляется, что после ДТП загорелся мотор грузовика, его потушили до прибытия спасателей.

На кадрах видно, что грузовик после столкновения опрокинулся на бок, а легковое авто сильно покорежило.