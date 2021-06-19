Фото: у Разметелево столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло на Колтушском шоссе между деревнями Разметелево и Тавры во Всеволожском районе Ленобласти.

Дорогу не поделили грузовик и легковушка. В результате в иномарке оказалась зажата пассажирка. Спасатели помогли ей выбраться и передали врачам скорой помощи. Также добавляется, что после ДТП загорелся мотор грузовика, его потушили до прибытия спасателей.

На кадрах видно, что грузовик после столкновения опрокинулся на бок, а легковое авто сильно покорежило.

Фото: у Разметелево столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие Разметелево, Ленобласть, ДТП
Фото: у Разметелево столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие Разметелево, Ленобласть, ДТП
Фото: у Разметелево столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие Разметелево, Ленобласть, ДТП
Источник: ДТП и ЧП | СПб, ВК
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Фото: у Разметелево столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие Разметелево, Ленобласть, ДТП
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