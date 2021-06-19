Дорожники приготовили яичницу на раскаленном асфальте в Ленобласти

Дорожники Ленобласти опубликовали в сети видео, как им удалось пожарить яичницу на сковороде прямо на асфальте.

Эксперимент провели на ремонтируемом участке дороги Осиновая Роща — Магистральная, который идет от границы с Петербургом до Дранишников. Сейчас там укладывают верхний слой асфальта. А сковорода нагрелась за десять минут. «Лучше, чем на огне», — пишет пресс-служба дорожного комитета в своtм Instagram.

Источник: instagram.com/dorogi_lo

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