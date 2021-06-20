Специалисты СПбГУ впервые за 110 лет успели заснять цветение «Царицы ночи»

В оранжерее Санкт-Петербургского университета распустился кактус «Царица ночи», цветущий один раз в году в течение нескольких часов. Цветение растения специалистам СПбГУ удалось запечатлеть впервые.

Название «Царица ночи» кактус получил за огромные цветки, которые иногда достигают до 38 см в диаметре. Они цветут лишь одну ночь, увядая уже к утру.

В Санкт-Петербург эти тропические растения впервые прибыли около 110 лет назад. За эти годы из-за особого графика цветения в СПбГУ ни разу не получалось зафиксировать цветки.