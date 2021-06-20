Александр Дрозденко поздравил медработников Ленобласти с профессиональным праздником

Губернатор Александр Дрозденко поздравил работников здравоохранения Ленинградской области с профессиональным праздником.

«Этот день дарит нам еще один замечательный повод выразить слова глубокой признательности большой команде наших медиков – каждому, кто ежедневно ведет самоотверженную борьбу за здоровье и жизнь ленинградцев», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор выразил благодарность медицинским сотрудникам за чрезвычайно ответственный и сложный труд. А также поблагодарил за то, что в тяжелый период пандемии COVID-19 они демонстрируют преданность профессии, несмотря на колоссальную нагрузку.

«Для Правительства Ленинградской области развитие здравоохранения всегда было и остается одной из первостепенных задач: строятся новые амбулатории, модернизируются и оснащаются современными оборудованием больницы и поликлиники», – отметил Александр Дрозденко

Губернатор сообщил, что в Ленинградской области и в дальнейшем будет вестись работа, чтобы каждый ленинградец получал качественную медицинскую помощь вне зависимости от места проживания. Также правительство региона продолжит заботиться об условиях и достойной оплате труда для медицинских работников.

«В этот праздничный день сердечно желаю всем, кто связал свою жизнь с медициной, крепкого здоровья, успехов, счастья и всего самого наилучшего! С праздником!», – поздравил Александр Дрозденко