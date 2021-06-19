Александр Дрозденко вошел в состав оргкомитета Гран-при России «Формулы 1»

Наряду с Александром Дрозденко в состав оргкомитета Гран-при России «Формулы 1» вошел гендиректор автодрома «Игора Драйв» Ян Полек.

Всего из 16 новых членов оргкомитета семь тем или иным образом связаны с Ленобластью и Петербургом. Включение официальных лиц из 47 региона может служить косвенным свидетельством о том, что «Игора Драйв» претендует на проведение российского этапа Формулы 1 уже в ближайшие годы, сообщает портал Чемпионат.com.

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Напомним, Гран При России с 2014 года неизменно проходит на Сочи Автодроме, проложенном в Олимпийском парке на берегу Черного моря.

Ранее мы сообщали, что «Игора Драйв» стал резервной трассой для мирового чемпионата MotoGP в 2021 году.