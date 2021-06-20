Автомобиль горел возле детской площадки в Кудрово

По информации ivbg.ru, сигнал о пожаре во дворе на улице Венской, 5, в Кудрово Всеволожского района поступил на пульт пожарно-спасательной службы 19 июня в 23:59.

Огонь охватил моторный отсек «ВАЗ-2104». На место прибыла дежурная смена 150 пожарно-спасательной части – восемь пожарных и две спецмашины. Сообщения о пострадавших не поступали.

По словам очевидцев, автомобиль загорелся недалеко от детской площадки. Местные жители пытались потушить его до прибытия пожарных подразделений.