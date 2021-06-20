В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: жители Мурино утром 20 июня заметили каршеринг, который закончил аренду в заборе новостройки.

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ДТП произошло на отрезке Екатерининского проспекта, который с обеих сторон окружен строящимися многоэтажными домами. Движение легковых машин на нем минимальное.

В этих условиях непросто рассчитать, каким образом автомобиль смог сначала заехать на плиты, а затем взлететь на забор, чтобы на нем повиснуть.