Пенсионер из Кипени загорелся на скамейке в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 19 июня около 13:00 в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили 81-летнего мужчину с серьезными ожогами тела.

Пострадавшего привезли от дома № 35 на улице Козлова в Петербурге. По предварительным данным, он курил на скамейке, уронил сигарету на себя, после чего на нем загорелась одежда.

Установлено, что пострадавший – житель деревни Кипень Ломоносовского района Ленинградской области.

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20.06.2021 33
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