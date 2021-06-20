Пенсионер из Кипени загорелся на скамейке в Петербурге

По информации ivbg.ru, 19 июня около 13:00 в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе доставили 81-летнего мужчину с серьезными ожогами тела.

Пострадавшего привезли от дома № 35 на улице Козлова в Петербурге. По предварительным данным, он курил на скамейке, уронил сигарету на себя, после чего на нем загорелась одежда.

Установлено, что пострадавший – житель деревни Кипень Ломоносовского района Ленинградской области.