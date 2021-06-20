Из горевшего дома в поселке Починок эвакуировали 22 человека

Пожар охватил 17 квадратных метров квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома, расположенного в поселке Починок в Приозерском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 20 июня в 10:38. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен в 11:19 – менее чем за час.

В ходе тушения возгорания из дома были эвакуированы 22 человека. Еще двое переданы медицинским работникам скорой помощи.