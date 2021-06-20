Расписание «Сапсанов» и «Невских экспрессов» изменится из-за модернизации станций Спирово и Вышний Волочек

В связи с проведением работ по модернизации на станциях Спирово и Вышний Волочек в период с 6 по 23 сентября 2021 года будут внесены изменения в расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс».

Актуальное расписание ниже.

Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Санкт-Петербург – Москва» с 6 по 23 сентября 2021 года:

Номер поезда Время отправления из Санкт-Петербурга Время прибытия в Москву График, время в пути Остановки №751 05:30 09:01 с 6 по 23/09

3 ч. 31 мин. Без остановок №753 06:40 10:50 с 6 по 23/09

4 ч. 10 мин. Чудово, Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Тверь №755 06:55 11:05 с 6 по 23/09

4 ч. 10 мин. Бологое, Тверь №757 09:14 13:24 с 6 по 23/09

4 ч. 10 мин. Бологое, Тверь №759 09:24 13:34 с 6 по 23/09

4 ч. 10 мин. Окуловка, Угловка, Вышний Волочек №765 13:07 17:17 с 6 по 23/09

4 ч. 10 мин. Бологое, Тверь

Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» с 6 по 23 сентября 2021 года:

Номер поезда Время отправления из Москвы Время прибытия в Санкт-Петербург График, время в пути Остановки №752 05:45 09:17 с 6 по 23/09

3 ч. 32 мин. Без остановок №754 06:50 10:58 с 6 по 23/09

4 ч. 8 мин. Тверь, Бологое №756 07:05 11:15 с 6 по 23/09

4 ч. 10 мин. Тверь, Вышний Волочек (кроме 8 и 9/09), Угловка, Окуловка, Чудово №760 09:40 13:42 с 6 по 23/09

4 ч 2 мин. Вышний Волочек (кроме 8 и 9/09), Бологое, Угловка №766 13:12 17:22 с 6 по 23/09

4 ч. 10 мин. Тверь, Бологое

У поезда «Сапсан» №770 8 и 9 сентября 2021 года отменяется остановка на станции Вышний Волочек, у поезда «Сапсан» №778 8 сентября 2021 года отменяется остановка на станции Вышний Волочек.

Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Нижний Новгород – Санкт-Петербург» с 6 по 23 сентября 2021 года:

Номер поезда Время отправления из Нижнего Новгорода Время прибытия в Санкт-Петербург График, время в пути Остановки №757 05:05 13:30 с 6 по 23/09

8 ч. 25 мин. Дзержинск, Владимир, Москва, Тверь, Окуловка, Чудово

Расписание движения поезда «Невский Экспресс» с 6 по 23 сентября 2021 года: