Расписание «Сапсанов» и «Невских экспрессов» изменится из-за модернизации станций Спирово и Вышний Волочек

Автор: Сергей Агутин
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В связи с проведением работ по модернизации на станциях Спирово и Вышний Волочек в период с 6 по 23 сентября 2021 года будут внесены изменения в расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс».

Актуальное расписание ниже.

Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Санкт-Петербург – Москва» с 6 по 23 сентября 2021 года:

Номер поезда Время отправления из Санкт-Петербурга Время прибытия в Москву График, время в пути Остановки
№751 05:30 09:01 с 6 по 23/09
3 ч. 31 мин.		 Без остановок
№753 06:40 10:50 с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.		 Чудово, Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Тверь
№755 06:55 11:05 с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.		 Бологое, Тверь
№757 09:14 13:24 с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.		 Бологое, Тверь
№759 09:24 13:34 с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.		 Окуловка, Угловка, Вышний Волочек
№765 13:07 17:17 с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.		 Бологое, Тверь

Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» с 6 по 23 сентября 2021 года:

Номер поезда Время отправления из Москвы Время прибытия в Санкт-Петербург График, время в пути Остановки
№752 05:45 09:17 с 6 по 23/09
3 ч. 32 мин.		 Без остановок
№754 06:50 10:58 с 6 по 23/09
4 ч. 8 мин.		 Тверь, Бологое
№756 07:05 11:15 с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.		 Тверь, Вышний Волочек (кроме 8 и 9/09), Угловка, Окуловка, Чудово
№760 09:40 13:42 с 6 по 23/09
4 ч 2 мин.		 Вышний Волочек (кроме 8 и 9/09), Бологое, Угловка
№766 13:12 17:22 с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.		 Тверь, Бологое

У поезда «Сапсан» №770 8 и 9 сентября 2021 года отменяется остановка на станции Вышний Волочек, у поезда «Сапсан» №778 8 сентября 2021 года отменяется остановка на станции Вышний Волочек.

Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Нижний Новгород – Санкт-Петербург» с 6 по 23 сентября 2021 года:

Номер поезда Время отправления из Нижнего Новгорода Время прибытия в Санкт-Петербург График, время в пути Остановки
№757 05:05 13:30 с 6 по 23/09
8 ч. 25 мин.		 Дзержинск, Владимир, Москва, Тверь, Окуловка, Чудово

Расписание движения поезда «Невский Экспресс» с 6 по 23 сентября 2021 года:

Номер поезда Время отправления из Санкт-Петербурга Время прибытия в Москву График, время в пути Остановки
№747 13:17 17:33 с 6 по 23/09
4 ч. 16 мин.		 Без остановок
Номер поезда Время отправления из Москвы Время прибытия в Санкт-Петербург График Остановки
№748 13:22 17:40 с 6 по 23/09
4 ч. 18 мин.		 Без остановок

 

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