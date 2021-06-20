Расписание «Сапсанов» и «Невских экспрессов» изменится из-за модернизации станций Спирово и Вышний Волочек

В связи с проведением работ по модернизации на станциях Спирово и Вышний Волочек в период с 6 по 23 сентября 2021 года будут внесены изменения в расписание поездов «Сапсан» и «Невский экспресс».
Актуальное расписание ниже.
Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Санкт-Петербург – Москва» с 6 по 23 сентября 2021 года:
|Номер поезда
|Время отправления из Санкт-Петербурга
|Время прибытия в Москву
|График, время в пути
|Остановки
|№751
|05:30
|09:01
|с 6 по 23/09
3 ч. 31 мин.
|Без остановок
|№753
|06:40
|10:50
|с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.
|Чудово, Окуловка, Угловка, Вышний Волочек, Тверь
|№755
|06:55
|11:05
|с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.
|Бологое, Тверь
|№757
|09:14
|13:24
|с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.
|Бологое, Тверь
|№759
|09:24
|13:34
|с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.
|Окуловка, Угловка, Вышний Волочек
|№765
|13:07
|17:17
|с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.
|Бологое, Тверь
Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» с 6 по 23 сентября 2021 года:
|Номер поезда
|Время отправления из Москвы
|Время прибытия в Санкт-Петербург
|График, время в пути
|Остановки
|№752
|05:45
|09:17
|с 6 по 23/09
3 ч. 32 мин.
|Без остановок
|№754
|06:50
|10:58
|с 6 по 23/09
4 ч. 8 мин.
|Тверь, Бологое
|№756
|07:05
|11:15
|с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.
|Тверь, Вышний Волочек (кроме 8 и 9/09), Угловка, Окуловка, Чудово
|№760
|09:40
|13:42
|с 6 по 23/09
4 ч 2 мин.
|Вышний Волочек (кроме 8 и 9/09), Бологое, Угловка
|№766
|13:12
|17:22
|с 6 по 23/09
4 ч. 10 мин.
|Тверь, Бологое
У поезда «Сапсан» №770 8 и 9 сентября 2021 года отменяется остановка на станции Вышний Волочек, у поезда «Сапсан» №778 8 сентября 2021 года отменяется остановка на станции Вышний Волочек.
Расписание движения поездов «Сапсан» по маршруту «Нижний Новгород – Санкт-Петербург» с 6 по 23 сентября 2021 года:
|Номер поезда
|Время отправления из Нижнего Новгорода
|Время прибытия в Санкт-Петербург
|График, время в пути
|Остановки
|№757
|05:05
|13:30
|с 6 по 23/09
8 ч. 25 мин.
|Дзержинск, Владимир, Москва, Тверь, Окуловка, Чудово
Расписание движения поезда «Невский Экспресс» с 6 по 23 сентября 2021 года:
|Номер поезда
|Время отправления из Санкт-Петербурга
|Время прибытия в Москву
|График, время в пути
|Остановки
|№747
|13:17
|17:33
|с 6 по 23/09
4 ч. 16 мин.
|Без остановок
|Номер поезда
|Время отправления из Москвы
|Время прибытия в Санкт-Петербург
|График
|Остановки
|№748
|13:22
|17:40
|с 6 по 23/09
4 ч. 18 мин.
|Без остановок