Ленинградцев, которые отказались вакцинироваться от COVID-19, могут отстранить от работы

Сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно по закону отстранить от работы. Причем работодатель не обязан сохранять ему зарплату.

Об этом рассказали в оперштабе по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 в Москве, ссылаясь на руководителя Минтруда России Антона Котякова.

Он заявил, что если в каком-то из регионов санитарный врач принял постановление об обязательных прививках для ряда категорий сотрудников, непривитых можно отстранять от работы.

Вакцинация становится обязательным требованием для всех, кто назван в документе.

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При этом, если работник по неуважительной причине не соглашается прививаться, ему можно на время отстранения не сохранять заработную плату, подчеркнул министр.