Жесткие, но правильные решения: как вакцинация и новое COVID-постановление помогут Ленобласти победить пандемию

Александр Дрозденко подписал новое постановление об ужесточение коронавирусных мер. Это вызвало разную реакцию среди жителей, однако можно с уверенностью сказать , что ситуация с коронавирусом серьезная и это уже не вопрос лишь своего личного здоровья.

И принимая жесткие ограничения в Ленобласти, Александр Дрозденко сразу же обозна: всему виной низкие темпы вакцинации. Привились всего 10% взрослого населения. А количество госпитализированных больных с COVID-19 в сравнении с началом мая увеличилось в три раза. Только за минувшие сутки в больницы поступило более 200 человек, и половина из них – тяжелые пациенты. Это антирекорд.

В Ленобласти пошли на серьезный шаг: для того, чтобы работать без ограничений, предприятия и организации до 1 сентября 2021 года должны проконтролировать, чтобы не менее 80% персонала было вакцинировано от COVID-19. Это позволит изменить ситуацию в лучшую сторону, пишут online47.

Но единственный выход из пандемии сейчас – коллективный иммунитет к болезни.

Ранее мы публиковали адреса всех пунктов вакцинации от коронавируса в Ленобласти. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады.