Большая история маленького ежика найденного в Сосновом Бору

Малыш успел побывать в нескольких точках района.

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилась история одного ежика, который ну очень любит путешествовать.

По словам автора поста, его видели у пешеходного перехода Юкки, у Лисьего носа и около Парголова. А недавно путешественника встретили в Сосновом бору.

Друг ежика отметил, что его покормили вкусной ежиной едой: всякими червяками, колбасами, хлебом, молоком и сладкой газировкой. После радушной встречи малыша отпустили, и он отправился в новое путешествие.

Автор поста просит тех, кому на пути встретиться этот ежик, помогать ему и не давать в обиду другим более крупным зверям и птицам.

Правила поведения при встрече ежа:

если животное не ранено и очевидно не нуждается в помощи, не уносите его домой;

ежик не нуждается в подкормке в теплое время года;

вопреки распространённому мнению, молоко для ёжиков вредно. (взрослые ежи не могут переваривать молочные продукты);

тискать ежика и брать его на руки не стоит, между иголок ёжик носит не грибочки и яблочки, а клещей и других паразитов.

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Питаются ежики жуками, улитками, гусеницами, моллюсками, дождевыми червями, а также грибами, желудями, ягодами, фруктами. В холодное время года, если нашли ежа, можно дать мягкий кошачий корм и обратиться к специалистам