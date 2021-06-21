Большая история маленького ежика найденного в Сосновом Бору

Автор: Александр Селиванов
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Малыш успел побывать в нескольких точках района.

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Большая история маленького ежика найденного в Сосновом Бору спасатели, Сосновый Бор, Россияне, Россия, помощь, Необычные новости, Ленобласть, животные, ежики, Дикие животные в Санкт-Петербурге, Дикие животные в России, Дикие животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/spb_today_unreleased

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилась история одного ежика, который ну очень любит путешествовать.

По словам автора поста, его видели у пешеходного перехода Юкки, у Лисьего носа и около Парголова. А недавно путешественника встретили в Сосновом бору.

Друг ежика отметил, что его покормили вкусной ежиной едой: всякими червяками, колбасами, хлебом, молоком и сладкой газировкой. После радушной встречи малыша отпустили, и он отправился в новое путешествие.

Автор поста просит тех, кому на пути встретиться этот ежик, помогать ему и не давать в обиду другим более крупным зверям и птицам.

Правила поведения при встрече ежа:

  • если животное не ранено и очевидно не нуждается в помощи, не уносите его домой;
  • ежик не нуждается в подкормке в теплое время года;
  • вопреки распространённому мнению, молоко для ёжиков вредно. (взрослые ежи не могут переваривать молочные продукты);
  • тискать ежика и брать его на руки не стоит, между иголок ёжик носит не грибочки и яблочки, а клещей и других паразитов.
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Питаются ежики жуками, улитками, гусеницами, моллюсками, дождевыми червями, а также грибами, желудями, ягодами, фруктами. В холодное время года, если нашли ежа, можно дать мягкий кошачий корм и обратиться к специалистам

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