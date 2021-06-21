Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день в жару

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работающих в условиях жаркой погоды.

В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке +28,5 градусов, продолжительность рабочего дня рекомендуется сократить на один час. Если к +29 градусов – на два часа, +30,5 градусов – на четыре часа.

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Работать на открытом воздухе при температуре выше +32,5 градусов и выше можно 20 минут, затем надо сделать 10-минутный перерыв в охлаждаемом помещении. При этом работать на жаре можно не более четырех-пяти часов для сотрудников в спецодежде и полтора-два часа для тех, кто ее не имеет.

Работодателям рекомендуется при температуре от +32,5 градусов изменить порядок рабочего дня, сдвинув его на утреннее или вечернее время.

Ранее мы рассказали, как «пережить» аномальную жару. В Ленобласти сегодня ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +34 градусов. По словам синоптиков, небольшого отступления жары в Европейской России можно ожидать в четверг, пятницу и субботу.