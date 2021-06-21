Глава Леноблизбиркома  расскажет об особенностях проведения выборов в Ленобласти

Сегодня, 21 июня, в 11.00 глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский проведет пресс-конференцию.
Он расскажет об основных этапах избирательных кампаний, сроках и стадиях избирательного процесса, об особенностях проведения выборов в Ленобласти в этом году.
Трансляцию можно посмотреть по ссылке.
Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.
Ранее в Ленобласти были определены кандидаты от фракции «Единая Россия», которые будут бороться за место в Госдуме на едином дне голосования. Список возглавила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.