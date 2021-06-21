За воскресенье в Ленобласти утонул взрослый, а двое детей в реанимации

По информации ivbg.ru, 20 июня мужчина утонул возле Колтушей, а девочка-подросток и школьник госпитализированы в тяжелом состоянии после потери сознания в водоемах Тосненского и Всеволожского районов.

В экстренные службы около 15:30 сообщили о том, что 13-летняя петербурженка потеряла сознание во время купания в озере возле деревни Коркино во Всеволожском районе. Девочку в состоянии комы поместили в реанимацию.

Девятилетний петербуржец без сознания был доставлен в больницу около 18:00. Он потерял сознание во время купания в реке Тосна возле деревни Пустынка в Тосненском районе. Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

В полицию Всеволожского района сообщили сообщение об утонувшем мужчине на Колтушском озере. Следов насилия на теле не зафиксировано. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.