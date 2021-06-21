На трассе «Нарва» автомобиль вылетел в кювет, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло вечером 20 июня на 110 километре трассы Нарва в Кингисеппском районе Ленобласти.

Автомобиль Land Rover под управлением 60-летнего водителя вылетел в кювет и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте. Известно, что погибший жил в деревне Ополье и имел стаж вождения с 1984 года. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В минувшие выходные у деревни Горки мусоровоз вылетел в кювет и перевернулся. Под многотонным кузовом оказался пешеход, который в этот момент шел по обочине.